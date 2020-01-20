تعقيد نظام الدراسات العليا بجامعة حضرموت يهدد مستقبل الطلبة “تقرير“

أصبح الالتحاق بالدراسات العليا بجامعة حضرموت معقدا للغاية، وسبب عزوفا ملحوظا لدى الكثير من الطلاب الراغبين في مواصلة مسيرتهم التعليمية.

وكانت أولى قررت الجامعة مطلع 2018 اصدار توجيهات تقضي برفع الرسوم الى 470 ألف ريال؛ أي ما يعادل 900 دولارا أمريكيا، في حين كانت رسوم الأعوام الماضية لا تتجاوز 250 ألفا؛ أي ما يعادل 500 دولار.

وأعتبر الطلاب المتقدمين للالتحاق بالدراسات العليا من مختلف الأقسام والتخصصات أن الجامعة أخفقت في اختيار التوقيت المناسب لترفع فيه رسوم الدراسة، وذلك نظرا لما تمر به البلاد من أزمة هي الأسوأ على الإطلاق.

ويقول بعض الطلاب لمراسل الـ”اليمن العربي” إن جامعة حضرموت أصدرت قرارا خاطئا وغير مدروس لعدم مواكبته للواقع والغلاء المعيشي الذي يفرض نفسه في كافة محافظات البلاد، وانه كان من المفترض على الجامعة أن تستثني أبناء حضرموت من القرار وفرضه على القادمين من المحافظات الأخرى .. مبديين استيائهم من القرار الذي تم اتخاذه بالتزامن مع الظروف المعيشية الصعبة دون أي مبالاة من الجامعة اتجاه الطلاب ورغبتهم في إكمال مسيرتهم التعليمية.

وقد شهدت نسبة الإقبال على الدراسات العليا خلال العام الماضي تراجعا كبير .. الأمر الذي سبب استياء في أوساط الطلبة جراء الزيادة باعتبارها مفرطة وغير مبررة .. مؤكدين في الوقت ذاته أنهم غير ممانعين منها في حال كانت نسبة الزيادة معقولة.

وكشفت مصادر مطلعة بجامعة حضرموت “لليمن العربي”، أن الجامعة تعتزم رفع رسوم الدراسة في العام القادم إلى ما يقارب 800 ألف ريال، ما يعادل 1300 دولار، الأمر الذي من شانه ان يحد من اقبال الطلاب واقتصاره على المنج الداخلية فقط.