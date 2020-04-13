تعقيم الأحياء السكنية والمحال والجسور في المكلا (صور)

شهدت مدينة المكلا، مساء يوم الاثنين، حملة رش تعقيمية، نفذتها سيارات الدفاع المدني في ساحل حضرموت، بالتنسيق مع صندوق النظافة، ضمن الاحترازات الوقائية لمجابهة وباء كورونا المستجد.

استهدفت الحملة في يومها الثالث على التوالي تعقيم الشوارع والأحياء السكنية والمحال التجارية والجسور في أحياء المكلا: الشرج، والديس، وفوه، وتستمر الحملة حتى إنهاء تعقيم الأحياء الشرقية للمكلا.

وتبذل الإدارات المعنية بساحل حضرموت جهودا كبيرة في التنسيق المشترك والقيام بحملات رش وتعقيم في مديرية الشحر والمناطق الشرقية، وبقية المديريات الأخرى، إلى جانب الحملات التوعوية والإرشادية للتعريف بمخاطر كورونا، والوقاية منه.