تعليقا على احتفال شبوة..اكاديمي جنوبي:يرقصون و أسيادهم في الشرعية يحصون المكاسب من المجزرة

4مايو/ خاص

علق الاكاديمي والمحلل الساسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان على الاحتفال الذي شهدته محافظة شبوة بعد يوم واحد من استهداف الحوثيين لجنود جنوبيين في محافظة مأرب

وقال بن عيدان في تغريدة له على تويتر:غداة مجزرة معسكر الميل في مأرب التي ارتكبت غدرا بحق مجندين جنوبيين في جيش الشرعية، يرقصون في شبوة و أسيادهم في الشرعية يحصون المكاسب من المجزرة.

وتابع قائلا: تحولت دماء البسطاء و أبناء الاسرة الفقيرة الى أرصدة مالية و عقارات عبر العالم لتجار الحروب في الشرعية.