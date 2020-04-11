عدن تايم

تعليقا على عزل الشحر ..مسهور : العزل معناه إعدام آلاف البشر

11 أبريل، 2020
0

‏وصف محلل سياسي قرار السلطة المحلية بمحافظة حضرموت “عزل الشحر” بإعدام الآف البشر من سكان المديرية.

وغرد المحلل السياسي هاني مسهور على حسابه بتويتر بهذا الصدد وقال : عزل مدينة الشحر بدون توفير المواد الأساسية من الغذاء والدواء هي عملية إعدام لآلاف البشر من سكان المدينة”.

ودعا مسهور الى “تدخل عاجل من الهلال الأحمر الإماراتي لإنقاذ المدينة من كارثة ستحاول قوى الفساد في الشرعية استثمارها للتكسب المالي ولو على حساب الضحايا من الابرياء”..

مواضيع قد تهمك

الوسوم
آلاف إعدام البشر الشحر العزل تعليقا عزل على مسهور معناه

إقرا أيضا

Photo of الجيش اليمني يكشف حجم الاعتداءات الحوثية خلال هدنة التحالف

الجيش اليمني يكشف حجم الاعتداءات الحوثية خلال هدنة التحالف

11 أبريل، 2020
Photo of اليمن دخلت بالقائمة..شاهد احدث احصائيات جائحة كورونا في الشرق الاوسط مساء اليوم الجمعة

اليمن دخلت بالقائمة..شاهد احدث احصائيات جائحة كورونا في الشرق الاوسط مساء اليوم الجمعة

11 أبريل، 2020
Photo of غريفيث يسلم الأطراف اليمنية نسخة محدثة من مبادرة السلام

غريفيث يسلم الأطراف اليمنية نسخة محدثة من مبادرة السلام

11 أبريل، 2020
Photo of المطيري: ايران تدفع الحوثيين للتصعيد

المطيري: ايران تدفع الحوثيين للتصعيد

11 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق