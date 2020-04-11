تعليقا على عزل الشحر ..مسهور : العزل معناه إعدام آلاف البشر

‏وصف محلل سياسي قرار السلطة المحلية بمحافظة حضرموت “عزل الشحر” بإعدام الآف البشر من سكان المديرية.

وغرد المحلل السياسي هاني مسهور على حسابه بتويتر بهذا الصدد وقال : عزل مدينة الشحر بدون توفير المواد الأساسية من الغذاء والدواء هي عملية إعدام لآلاف البشر من سكان المدينة”.

ودعا مسهور الى “تدخل عاجل من الهلال الأحمر الإماراتي لإنقاذ المدينة من كارثة ستحاول قوى الفساد في الشرعية استثمارها للتكسب المالي ولو على حساب الضحايا من الابرياء”..