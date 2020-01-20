تعليقا على مجزرة معسكر الأستقبال بمأرب.. سفير اليمن بالأردن يتهم الحكومة والتحالف العربي بالتقصير في مواجهة الحوثي

أتهم السفير اليمني بالأردن علي العمراني، الحكومة الشرعية والتحالف العربي بالتقصير في مواجهة الحوثي، مؤكدا على أن استراتيجية مواجهة الحوثي من قبلهم فيها خلل وتخبط كبير.

وقال السفير العمراني، في تغريدة على موقع “تويتر” أنة لو تمت مواجهة الحوثي بالشكل الصحيح لكنا في صنعاء من زمان، بل لما دخلها الحوثي أصلا،

وأكد السفير أن، بعد انخراط التحالف العربي في الحرب صارت المسؤلية مشتركة بين اليمنيين والتحالف وكذلك تحمل الأخطاء.

وأضاف العمراني، أن الحوثي مجرم من أول يوم حمل فيه السلاح وواجه الدولة اليمنية وعمل على تقويضها حتى اجتاح عاصمتها.