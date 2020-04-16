تعليق الجمعة والجماعة معركة فى غير معترك

خاص السودان اليوم:

مع الاوضاع الخاصة التى تمر بها البلد – وسائر البلدان – فإن الضرورة تقتضى الالتزام بشكل كامل بما تمليه التحوطات الصحية واللجان المختصة والتى تقف على رأسها اللجنة الفنية العليا لادارة الازمة والتصدى لجائحة كورونا واتخاذ مايجنب البلد الكارثة ، وهذه اللجنة يلزم ان تكون هى التى تتخذ القرار بخصوص هذا الأمر وليس لجهة ان تتدخل وتلغى قرارها ولا ان تعترض عليه لأن هذا علاوة على انه يضع الجميع فى حالة ارتباك فانه ايضا لايساعد فى التوصل الى النتيجة المرجوة ولايمكن اللجنة من ممارسة عملها وهى التى يفترض ان تكون مشرفة على عدد من الجهات الفنية الخاصة ومستعينة بها ، ويكون لكل جهة الحق فى رفع توصية بما تراه مناسبا ويخدم الغرض وهو تأمين الناس ووضع حد لانتشار الفايروس واتساع دائرته على ان تتولى جهة واحدة اصدار القرارات وهى بالطبع اللجنة الفنية العليا لمكافحة وباء كورونا .

هذا الكلام من الوضوح بحيث انه لايحتاج الى زيادة عليه ولولا الصراع الغير مبرر والمعركة فى غير معترك بين وزارة الشؤون الدينية والاوقاف الاتحادية وولاية الخرطوم حول تعطيل صلاة الجمعة والجماعة وكذا التجمعات فى الكنائس وذلك أيام الحظر الذى سيبدأ بعد غد السبت ، لولا هذا الصراع الغير مبرر لما احتجنا الى تاكيد المؤكد أصلا ، ولمن لم يكن متابعا فان السيد الوزير كان قد اصدر قرارا بتعليق الصلاة – جمعة وجماعات – والتجمعات فى الكنائس ، وبشكل عام كل التجمعات الدينية وذلك أيام الحظر الشامل تحوطا من انتشار العدوى بين المواطنين ، وتزامنا مع هذا القرار الصادر عن الوزير فإن آخر يناقضه صدر عن والى الخرطوم الذى قال ان الصلاة والتجمعات الدينية فى المساجد والكنائس لن يتم تعطيلها من بداية الحظر ، منوها الى انهم سيقيمون الوضع بعد مرور ثلاثة أيام ، وفهم الناس ان هذا الكلام رد على وزير الشؤون الدينية والاوقاف ورفض مبطن لقراره من قبل والى ولاية الخرطوم ، وهو الأمر الذى ازعج رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك وجعله يصرح مؤيدا وزيره وذلك بحسب ما نقل عنه حيث كتب :

القرار الذي أصدره وزير الشؤون الدينية والأوقاف اليوم والخاص بتعليق صلاة الجمعة والجماعات في كل مساجد ولاية الخرطوم وايقاف الصلوات و كل الطقوس الدينية و القداسات بكافة كنائس الولاية لمدة ثلاثة أسابيع قرار أملته الظروف الصحية التي تمر بها البلاد ويأتي ضمن التدابير والتحوطات التى اتخذتها الدولة لحماية مواطنيهامن وباء الكورونا، ومن هنا أُجدد المناشدة لكل مواطني بلادي باتباع الإرشادات التى صدرت من وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة لأن هذه الإرشادات هى التى تعيننا على هزيمة هذا الوباء.

حفظ الله السودان وشعب السودان

عبدالله حمدوك

ونقول انها معركة فى غير معترك وعلى السيد الوزير والسيد الوالى ان يرفعا توصياتهما الى اللجنة العليا لمجابهة الوباء فهى صاحبة الحق فى اصدار القرارات

وربنا يحفظ السودان واهله من الوباء والبلاء .