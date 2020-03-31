تعليق الرحلات الجوية في كافة المطارات اليمنية لمدة أسبوعين آخرين

│الخبر | خاص

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد إستمرار تعليق الرحلات الجوية.

جاء ذلك في تعميم وجهه الكابتن صالح سليم بن نهيد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الى مدراء عموم المطارات الجوية ومدير عام الملاحة الجوية ومدير عام النقل الجوي قضى بإستمرار تعليق الرحلات الجوية اسبوعين آخرين اعتبارا من يوم غد الاربعاء الاول من ابريل 2020م.

وكانت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، اقرت في اجتماعها امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا من بينها تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوعين ابتداء من 1 إبريل 2020م.

وأغلقت محافظة المهرة حدودها مع دول الجوار اعتبارا من امس الاثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٠م.

ووجه محافظ المهرة رئيس اللجنة الامنية سلطات الامن والشرطة والهجرة والجوازات وميناء شحن وميناء صرفيت إشعار السلطات العمانية والمنافذ البرية بمنع دخول المواطنين اليمنيين الوافدين من دول الجوار الى الجمهورية اليمنية اعتبارا من الساعة الثانية عشر ظهرا اليوم الاثنين حتى اشعار آخر.

│المصدر – الخبر