تعليق الصلوات بالمساجد في عدن بصوره عاجلة (وثيقة)

أصدرت وزارة الاوقاف قبل قليل تعميم عاجل باغلاق المساجد بالعاصمة المؤقته عدن بصورة عاجله وتعليق الجمعة والجماعة حتى إشعار آخر.

ونوهت الوزارة على اداء الصلوات في المنازل وملازمة الاذكار والاستغفار والاكثار من الدعاء والعودة الى الله ، كما حثت على الاخد بالاسباب المشروعة الوقائية من الامراض والاوبئة من نظافة ونحوها من الوسائل المعروفة والمتبعة صحيا من عزل وحجر صحي.

وتاتي تلك الاجراءات بعد اعلان وزارة الصحة عن ثبوت وجود حالات لوباء كورونا في مدينة عدن.