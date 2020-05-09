تعليق جديد لـ ”العواضي” حول قضية مقتل الفتاة ”جهاد” بنيران مليشيا الحوثي

طالب القيادي المؤتمري والشيخ القبلي ياسر العواضي، بالقصاص من قتلة الفتاة “جهاد الأصبحي” التي قٌتلت، داخل منزلها في مديرية الطفه، بمحافظة البيضاء، على يد ميليشيا الحوثي.

وقال العواضي في تغريدة عبر حسابه في تويتر، رصدها “المشهد اليمني”: لابد من قصاص العدالة لقتلة “جهاد”، أما ناس أصبح بيننا وبينهم ثأر وعار، يرحلوا دنيا وألا رحلنا آخره.

وأضاف العواضي، “ذي ما فهم يفهم، من أبطأ سعدن، ونعم برجال وقبايل يافع، والقبايل عامة”.

وتوافدت القبائل في الأيام الماضية تلبية للنكف القبلي الذي دعا له “العواضي”، وذلك بعد أن رفضت مليشيا الحوثي تسليم القتلة، وتصاعدت لغة الخطاب بين الحوثيين والعواضي، وسط تحشيد كبير، وتوقعات باندلاع مواجهات بين الطرفين.

ووصلت عدة وساطات في الأيام الأخيرة لمنزل العواضي، بهدف التهدئة، ووقف إشعال فتيل المواجهات بين القبائل والحوثيين.

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