تعليم بأحدث التقنيات التكنولوجية في رياض ومدارس الراشد الأهلية

تزخر رياض ومدارس الراشد الأهلية بالمعلمين والمعلمات الذين يمتازوا بالإبداع في إيصال المعلومة بطريقة سلسة وبسيطة مستخدمين أفضل الأساليب العلمية ، لثبيت المعلومات في أذهان الطالب ، وخاصة إذا كانت المادة العلمية جامدة ومكثفة .

فهذا الأستاذ علاء الدين مدرس مادة الفيزياء للمرحلة الأول الثانوي ، نموذجاً لذلك فهو يؤدي الحصة الدراسية ويشرح الدرس لطلبته بإستخدام تقنيات التعليم الإلكتروني والباور بوينت وبرامج المحاكاة .

وهذا الاسلوب العلمي المتطور له أثره الإيجابي في نفوس الطلبة وترسيخ المعلومة في أذهانهم بطريقة سلسة وجذب انتباه الطلاب طوال الحصة الدراسية ، بعكس التعليم التقليدي الذي يمل منه الطالب .

وتمتاز طريقة العرض بالبور بوينت تجذب إنتباة بما تمتاز به من خصائص الحركة والألوان ، و تصبح الحصة التعليمية ممزوجة بالعلم والحداثة و جو من الإحترام والهدوء والمتعة .

*من مريم بارحمة