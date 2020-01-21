عدن الغد

تعليم بأحدث التقنيات التكنولوجية في رياض ومدارس الراشد الأهلية

21 يناير، 2020
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تعليم بأحدث التقنيات التكنولوجية في رياض ومدارس الراشد الأهلية

تزخر رياض ومدارس الراشد الأهلية بالمعلمين والمعلمات الذين يمتازوا بالإبداع في إيصال المعلومة بطريقة سلسة وبسيطة  مستخدمين أفضل الأساليب العلمية ، لثبيت المعلومات في أذهان الطالب ، وخاصة إذا كانت المادة العلمية جامدة ومكثفة .
فهذا الأستاذ علاء الدين مدرس مادة الفيزياء للمرحلة الأول الثانوي ، نموذجاً لذلك فهو  يؤدي الحصة الدراسية ويشرح الدرس لطلبته بإستخدام تقنيات التعليم الإلكتروني والباور بوينت وبرامج المحاكاة .
وهذا الاسلوب العلمي المتطور له أثره الإيجابي في نفوس الطلبة وترسيخ المعلومة في أذهانهم بطريقة سلسة وجذب انتباه الطلاب طوال الحصة الدراسية ، بعكس التعليم التقليدي الذي يمل منه الطالب .
وتمتاز طريقة العرض بالبور بوينت تجذب إنتباة بما تمتاز به من خصائص الحركة والألوان ، و تصبح الحصة  التعليمية ممزوجة بالعلم والحداثة  و جو من الإحترام والهدوء والمتعة .
*من مريم بارحمة

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