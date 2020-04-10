تعميم الى المستشفيات الخاصة في عدن

4 مايو / متابعات



وجه رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة الدكتور سيف الجحافي تعميما الى مدراء المستشفيات الخاصة في عدن دعاهم فيه إلى إتخاذ تدابير للمساهمة في درء الخطر الذي يحدق بالبلاد بعد تأكيد وجود حالة مصابة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت.

وقال الدكتور الجحافي ان تعميم الاتحاد لا يعني اغلاق منشآتكم ، بل بالعكس للمساهمة في درء هذا الخطر.

وحث تعميم اتحاد المستشفيات الخاصة المدراء على :

1.تجهيز طواقم الطوارئ بواسائل الوقاية

2. توعية الكادر الطبي والكوادر المساعدة

3. وقف او تقليل استقبال الحالات الباردة.

4. ترتيب غرف عزل لمرضى الحميات حتى يتم التأكد من التشخيص.

5.تجهيز الطوارئ.

وأكد رئيس الاتحاد “اننا في معركة يقف فيها الاطباء والعاملين الصحيين في خط الدفاع الأول وعلى فئات الشعب ان تقف معنا في هذا الخط الدفاعي من خلال الالتزام بحظر التجوال والبقاء في المنازل والإبلاغ عن اي خروقات بإعتبارها عوامل مهمة تقي من العدوى”.