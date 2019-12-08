المشهد اليمني

تعميم بإلزام المحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة في عدن

8 ديسمبر، 2019
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المشهد اليمني

اصدرت قيادة اللواء الاول دعم واسناد تعميما بإلزام المحلات التجارية في مديرية البريقة بتركيب كاميرات مراقبة امام المحلات ومن يتخلف عن ذلك سيتم اتخاذا اجراءات ضده .

وقالت وثيقة تم تعميمها من قبل اللواء الاول على المحلات التجارية ان عليهم الزاما تركيب كاميرات مراقبة وتكون كامرتين لكل محل تأخذ كل الابعاد في الشوارع .

وأكد التعميم ان هذه الاجراءات تأتي لينعم المواطن بالامن والامان وتكون المديرية خالية من الارهاب والاغتيالات والسرقة .

واُعطيت مهلة ثلاثة اسابيع لأصحاب المحلات التجارية لتركيب الكاميرات ومن ثم ستشرف عليها قيادة الدعم والاسناد لدعم الامن في المديرية .

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التجارية المحلات بإلزام بتركيب تعميم عدن في كاميرات مراقبة

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