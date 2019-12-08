تعميم بإلزام المحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة في عدن

اصدرت قيادة اللواء الاول دعم واسناد تعميما بإلزام المحلات التجارية في مديرية البريقة بتركيب كاميرات مراقبة امام المحلات ومن يتخلف عن ذلك سيتم اتخاذا اجراءات ضده .

وقالت وثيقة تم تعميمها من قبل اللواء الاول على المحلات التجارية ان عليهم الزاما تركيب كاميرات مراقبة وتكون كامرتين لكل محل تأخذ كل الابعاد في الشوارع .

وأكد التعميم ان هذه الاجراءات تأتي لينعم المواطن بالامن والامان وتكون المديرية خالية من الارهاب والاغتيالات والسرقة .

واُعطيت مهلة ثلاثة اسابيع لأصحاب المحلات التجارية لتركيب الكاميرات ومن ثم ستشرف عليها قيادة الدعم والاسناد لدعم الامن في المديرية .