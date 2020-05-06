تعميم حوثي جديد بعد إعلان أول حالة إصابة بكورونا في صنعاء

أصدرت ميليشا الحوثي اليوم الأربعاء تعميما جديدا بعد إعلانها أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

ووجه مكتب الاوقاف والارشاد بامانة العاصمة، تعميما لمدراء مكاتب الاوقاف بمديريات الامانة بالتعميم والابلاغ عن الحارات التي سيتم اغلاقها من بعد فجر يوم الاربعاء ٧ مايو ٢٠٢٠م، عبر مكبرات المساجد في مديريات الامانة العشر.

وأهاب التعميم بجميع المصلين والاهالي اهمية الالتزام الكامل بذلك، والبقاء في المنازل وعدم الخروج خلال فترة الحظر المؤقت والتعقيم للحارات من قبل الفرق الميدانية بامانة العاصمة.

وقد أعلنت ميليشيا الحوثي أمس الأربعاء عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن صومالي الجنسية.

وجدير ذكره أن عدد حالات كورونا المؤكدة في اليمن بلغت 22 حالة بينها 4 حالات وفاة؛ في صنعاء وعدن وحضرموت.