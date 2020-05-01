تعميم صادر من اللجنة الأمنية في محافظة شبوة

تعلن اللجنة الأمنية في محافظة شبوة أن الأسماء الواردة في نهاية التعميم مطلوبه امنياً للجنة الأمنية في المحافظة وذلك بسبب الأعمال التخريبية مدفوعة الأجر بالمال المدنس من قبل بعض القوى التي لايروق لها أمن واستقرار المحافظة وتسعى لنشر الفوضى والتخريب واغلاق السكينة العامة وايقاف عجلة التنمية سعياً منها للعودة إلى ماقبل اغسطس 2019 وهذا الماضي الذي طويناه ولن نسمح بعودته عبر الأعمال التخريبية والتي تستهدف أمن واستقرار المحافظة ورجال القوات المسلحة والأمن .



وعليه فإن اللجنة الأمنية في محافظة شبوة توجه هذا التعميم لجميع وحدات الامن والجيش ونقاط التفتيش في جميع المديريات ومداخل المحافظة ومخارجها بإلقاء القبض على اي شخص ممن وردت اسمائهم التالية لكي يقدمو الى التحقيق والقضاء

وضعت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة، اليوم الخميس، تعميم بقائمة لاسماء عدد من المطلوبين.

هذا وقامت اللجنة بتوجيه التعميم لجميع وحدات الامن والجيش ونقاط التفتيش في جميع المديريات ومداخل المحافظة ومخارجها بإلقاء القبض على اي شخص ممن وردت اسمائهم التالية لكي يقدموا الى التحقيق والقضاء .

واضافت اللجنة في بيانها ان من شملتهم القائمة متهمون بقضايا تخريبية مدفوعة الأجر “بالمال المدنس” من قبل بعض القوى التي لا يروق لها أمن واستقرار المحافظة.

واكدت أن المتهمين سعوا لنشر الفوضى والتخريب واغلاق السكينة العامة وايقاف عجلة التنمية سعياً منهم للعودة إلى ما قبل اغسطس 2019م.

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