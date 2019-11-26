تعميم عاجل من المنطقة الرابعة لرفع الاستعداد القتالي ومنع دخول اي قوات عسكرية لهذه المحافظات

تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي وثيقة تحمل تعميما عاجلا من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بعدن ، تدعو الى رفع درجة الاستعداد القتالي.

وبحسب الوثيقة الصادرة اليوم والتي حصلت عدن تايم على نسخة منها فإن التعميم يدعو ايضا الى منع اي قوات عسكرية تحت اي مسمى الى محافظات عدن وأبين ولحج والضالع .

واضافت انه يمنع دخول اي قوات عسكرية حتى يتم تسوية اتفاق الرياض او بموجب توجيهات مباشرة من الرئيس هادي .

وجاءت هذه التوجيهات بعد ساعات من وصول تعزيزات عسكرية كبيرة الى شبوة قادمة من محافظة مأرب اليمنية بشكل ينافي كليا بنود اتفاق الرياض الذي ينص على خروج كافة القوات العسكرية من محافظات عدن وأبين وشبوة والتي قدمت مؤخرا من محافظات اخرى .