تعيين أمجد الصبيحي نائب لمركز شرطة مديرية صيرة



اصدرت إدارة أمن محافطة عدن قرار بتعيين القائد أمجد عبدالحميد الصبيحي، نائبا لمركز شرطة مديرية صيرة بعدن.



ويعرف أمجد الصبيحي احد قيادات المقاومة الجنوبية بعدن ومسؤول لامن السفارات والمنظمات الدولية وقد تقلد منصب نائب مركز شرطة مديرية خورمكسر سابقا ليعين بعدها نائب لمركز شرطة مديرية صيرة.



وياتي هذه القرار بالتزامن مع تسليم معسكر 20 و كافة النقاط ومواقع الواحدات الأمنية والعسكرية المختلفة في مديرية صيرة لقوات اللواء صاعقة بقيادة اوسان العنشلي، لتنفرد ألوية الصاعقة بادارة العمل الأمني بمديرية صيرة بالتنسيق مع شرطة المديرية.