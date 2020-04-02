تغريدة ارعبت سكان صنعاء تطيح بمسؤول حوثي

أطاحت مليشيا الحوثي اليوم الخمس، بقيادي حوثي بارز من منصبه، عقب إعلانة عن أول إصابة بفيروس كورونا في صنعاء مما اثارت الرعب وسط سكان العاصمة.

وأصدر وزير الإعلام الحوثي، ضيف الله الشامي قرار يقضي بإيقاف محمد عبدالقدوس، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة وكالة “سبأ” بنسختها الحوثية عن العمل، إثر نشره “خبرا غير صحيح” عن كورونا في وسائل التواصل الإجتماعي.

وفي وقت سابق، أعلن القيادي الحوثي محمد عبدالقدوس، استقالته من منصبه بسبب التسرع في نشر “خبرا مغلوط”، عن إصابة امرأة بالفيروس، وقال، أنه أخطأ بالتسرع في نقل الخبر المغلوط عن مراسل الوكالة.

جاء ذلك بعد سويعات من نشره لتغريدة؛ قال فيها: “يؤسفنا أن نعلن خبر تسجيل أول حالة كورونا في اليمن”، قبل أن يعود فيؤكد أن مندوبهم في وزارة الصحة “أخطأ في الفهم، عن حالة اشتباه لمعتمرة قادمة من السعودية”.

وحتى مساء اليوم الخميس، لم يعلن اليمن سواء في مناطق الحكومة أو الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تسجيل أية إصابة بالفيروس الذي أصبح جائحة يهدد دول العالم.