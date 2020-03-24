تغيرات كبيرة شهدتها عدن .. هذا ما حدث في المدينة صباح اليوم

شهدت شوارع وأخياء مدينة عدن، هدوء حذر، صباح اليوم، بينما أغلقت مئات المحال التجارية أبوابها،وسطوتراجع لحركة السير.

وظهرت المدينة في يومها الثاني من إعلان اغلاق المولات والأسواق، حركة سير بطيئة وسط اغلاق كبير لمئات المحال التجارية.

وتراجعت الى حد كبير حركة السير في المدينة، عقب توقف جميع الدوائر الحكومية عن عملها، في حين اغلقت كافة المؤسسات التعليمية من معاهد وجامعات وكليات ابوابها.

وشهد وسط حي الشيخ عثمان حركة متوسطة، في حين تراجعت ذات الحركة في المنصورة وخور مكسر .

وعلى طول الطريق الرئيسية والفرعية كانت حركة السير اقل من المعتاد.

وواصلت أسواق بيع القات فتح ابوابها في الشيخ عثمان وخور مكسر وكريتر