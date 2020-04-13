المشهد اليمني

تغييرات إدارية في محافظتي تعز وشبوة

13 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

أجرى محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم الاثنين، تغييرات في عدد من المكاتب التنفيذية بالمحافظة وهيئة مستشفى الثورة العام.
وقالت مصادر مطلعة، إن المحافظ شمسان، أصدر قراراً بتكليف الدكتور راجح المليكي مديراً عاماً لمكتب الصحة والسكان بدلاً عن الدكتور عبدالرحيم السامعي، الذي عينه رئيساً لهيئة مستشفى الثورة.
وأضافت المصادر، أن المحافظ أصدر قراراً بتعيين مهيوب الحبشي مديراً لمكتب النقل بدلاً عن محمد النقيب، وعبدالوهاب عبدالجليل مديراً للشؤون القانونية بدلاً عن وفاء الصلوي.
كما أصدر المحافظ قراراً بتكليف وفاء الصلوي مديراً عاماً للشؤون القانونية بهيئة مستشفى الثورة، وعبدالسلام حيدر مديراً للشؤون المالية في هيئة الثورة أيضا.
في سياق آخر، عين محافظة محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، نايف القميشي قائداً جديد لقوات خفر السواحل في المحافظة، خلفاً للرائد محمد حسين المحروق العولقي.
وأثار القرار استياء واسعا في أوساط منتسبي قوات خفر السواحل في شبوة وذلك لما يتمتع به العولقي، الذي تمت الإطاحة به، من سيرة زاخرة تؤهله لقيادة قوات خفر السواحل.

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إدارية تعز تغييرات في محافظتي وشبوة

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