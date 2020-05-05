تـعز: مكتب المالية يدين وبأشد العبارات الإستهدافات المتكررة التي تطال احد موظفيه

يدين مكتب المالية بتعز وبأشد العبارات الإستهدافات المتكررة التي طالت الموظف / مختار نور الدين رئيس الوحدة الحسابيه بمديرية صبر الموادم* والتي كان آخرها اليوم الاثنين الساعه ١:١٥ظهرا حيث حضر الي مكتب المالية العام طقم عسكري تابع للقطاع السادس للواء ٢٢ميكا وعلي متنه (٤)جنود مدججين بالسلاح بقيادة المدعو/محمد الرامسي وقاموا بالاعتداء علي *الموظف /مختار نور الدين* باعقاب البنادق ولكما بالايدي في البوابه الرئيسية لمكتب المالية العام وحاولوا اقتياده قسرا لفوق الطقم.

بقصد خطفه وبعد أن تجمع الموجودين وتوافد الموظفين قام الجنود بأخذ حقيبته والتي تحتوي مستندات رسمية ومتعلقاته الشخصية.

هذا وقد سبق أن قاموا بتهديده وسبه وشتمه الأسبوع الماضي ومنعه من التواجد بمقر عمله بالمديرية .

أن قيادة مكتب المالية ممثلاً بالدكتور/محمد عبدالرحمن السامعي مدير عام مكتب المالية يطالب محافظ المحافظة والسلطة المحلية لوقف هذا العبث ومحاسبة وردع المتسببين وحماية موظفي مكتب المالية من مثل هذه الانتهاكات والوقوف الي جانبهم لكبح جماح المتنفذين والخارجين علي النظام والقانون .*

ودعى د/محمد السامعي مدير عام المالية جميع موظفي مكتب المالية بالمديريات والمكاتب التنفيذية بالمحافظة الي الاحتشاد غداً بمكتب المالية العام الساعة الواحدة ظهرا لتنفيذ وقفه احتجاجية إدانة لهذه الأعمال المسيئة والوقوف ضد كل من تسول له نفسه تجاوز القوانين والاخلاقيات العامة .*

صادر عن مكتب المالية العام تعز الاثنين 4/5/2020

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