أخبار نادي برشلونة

تفاصيل إنتقال توماس بارتي إلى يوفنتوس !

25 أبريل، 2020
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تفاصيل إنتقال توماس بارتي إلى يوفنتوس !

هاي كورة_ كشفت العديد من الصحف الإيطالية إن يوفنتوس يرغب في ضم الغاني توماس بارتي نجم أتلتيكو مدريد الأسباني في الصيف المقبل.

بارتي لم يتوصل بعد لاتفاق مع ناديه الإسباني على تجديد عقده الذي ينتهي في عام 2023 وهناك شرط جزائي في عقده بالرحيل في حال دفع 50 مليون يورو .

في نفس السياق فشل أتلتيكو مدريد في التأهل لدوري الأبطال في الموسم القادم سيضرر بالنادي ماديًا بشكل كبير مما سيعني اضطرار النادي للرضوخ إلى بيع واحد من نجوم الفريق.لذلك يوفنتوس ومانشستر يونايتد وآرسنال يراقبان موقف توماس بارتي.


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أتلتيكو مدريد إلى إنتقال بارتي تفاصيل توماس يوفنتوس

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