تفاصيل اجتماع موسع لقيادات أمنية وعكسرية في مدينة شقرة الساحلية بأبين

عقد صباح اليوم اجتماع موسع لقيادات امنيه وعسكريه في مدينة شقره ترأسه العميد محمد العوبان للوقوف على آخر المستجدات

حيث كان من بين الحاضرين كلا من العميد سيف القفيش و العميد سند الميسري وعدد من القيادات الامنيه وقيادة المحور في ابين

وافتتح الاجتماع بكلمه للعميد العوبان رحب فيها بالحاضرين وشكر استشعارهم للمسؤولية وتجاوبهم مع الدعوه للحضور لتدارس الاوضاع والتشاور حول عدد من القضايا التي تصب في الصالح العام

حيث اكد العوبان انهم تلقوا برقيه من وزارة الداخلية لرفع الجهازيه في جميع المديريات ومراكزها وتفعيل الدور الامني ووضع خطط مدروسه للحفاظ على الامن والسكينه العامه .

واضاف انهم على اتم الاستعداد لتنفيذ اي مهمات في اطار الوزاره او مسانده زملائنا واخوتنا في قيادة المحور بكل ما نمتلكه

هذا وقد ناقش الاجتماع عدد من المشاكل والتحديات التي تواجه العمل الامني من حيث العتاد العسكري والنفقات التشغيلية وكيف ترتيب العمل وفق اطر قانونية تستند على التسلسل الهرمي ووضع قاعدة بيانات صحيحه محدثه في كل مديرية وتعزيز العمل للمنظومة الامنيه بشكل كامل في المناطق الوسطى والشريط الساحلي

وفي كلمه للعميد سيف القفيش اثناء فيها على جهود العميد العوبان وما يقوم به وفق الامكانات المتاحه واشاد بدور الاجهزه الامنية وبما تقدمه وبانها اصبحت لديها كفائه عاليه في التعامل مع كل ما يستجد من تحديات ميدانيه وعراقيل للعمل الامني في المحافظة.

كما دعاء الجميع الى التكاتف مع العميد محمد العوبان لان نجاحه نجاح الجميع وسير المنظومه الامنية الى بر الامان وفشله فشل للجميع

وشدد على ظرورة تنفيذ المهام المناطة بهم من قبل القياده العليا بحذافيرها كون الاوامر العلياء فوق كل اعتبار.