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تفاصيل اشتباكات دار سعد

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قام مجاميع من أبناء المحاريق باحتجاز أحد جنود الحزام الامني للمطالبه بالإفراج الفوري عن أحد أبناء دار سعد.

وفي تمام الساعة ١٠:٣٠ مساءا دخلت قوة كبيرة مكونه من اطقم بعضها يحمل عيار٢٣ تابعه للحزام الامني من شارع ال٩٠ إلى دار سعد لتطلق النار مباشرة على أكثر من مكان داخل حي دار سعد.

و امتدت الاشتباكات من محيط البريد إلى كليه المجتمع حتى حدود الشيخ عثمان.

ودفعت قوات الانتقالي بتعزيزات من لحج (اللواء الخامس) ستصل مكان الاشتباكات خلال لحضات
ولا تزال الاشتباكات جاريه و تتوسع حتى لحظة كتابة هذا المنشور.

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اشتباكات تفاصيل دار سعد

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