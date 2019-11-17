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تفاصيل اشتباكات دار سعد
قام مجاميع من أبناء المحاريق باحتجاز أحد جنود الحزام الامني للمطالبه بالإفراج الفوري عن أحد أبناء دار سعد.
ودفعت قوات الانتقالي بتعزيزات من لحج (اللواء الخامس) ستصل مكان الاشتباكات خلال لحضات
وفي تمام الساعة ١٠:٣٠ مساءا دخلت قوة كبيرة مكونه من اطقم بعضها يحمل عيار٢٣ تابعه للحزام الامني من شارع ال٩٠ إلى دار سعد لتطلق النار مباشرة على أكثر من مكان داخل حي دار سعد.
و امتدت الاشتباكات من محيط البريد إلى كليه المجتمع حتى حدود الشيخ عثمان.
ودفعت قوات الانتقالي بتعزيزات من لحج (اللواء الخامس) ستصل مكان الاشتباكات خلال لحضات
ولا تزال الاشتباكات جاريه و تتوسع حتى لحظة كتابة هذا المنشور.