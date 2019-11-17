تفاصيل اشتباكات دار سعد

قام مجاميع من أبناء المحاريق باحتجاز أحد جنود الحزام الامني للمطالبه بالإفراج الفوري عن أحد أبناء دار سعد.

وفي تمام الساعة ١٠:٣٠ مساءا دخلت قوة كبيرة مكونه من اطقم بعضها يحمل عيار٢٣ تابعه للحزام الامني من شارع ال٩٠ إلى دار سعد لتطلق النار مباشرة على أكثر من مكان داخل حي دار سعد.

و امتدت الاشتباكات من محيط البريد إلى كليه المجتمع حتى حدود الشيخ عثمان.

ودفعت قوات الانتقالي بتعزيزات من لحج (اللواء الخامس) ستصل مكان الاشتباكات خلال لحضات

ولا تزال الاشتباكات جاريه و تتوسع حتى لحظة كتابة هذا المنشور.