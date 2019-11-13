تفاصيل العثور على جثة مواطن بالعاصمة عدن

عدن24 ـ متابعات

قالت قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن أنها عثرت على جثة مواطن بجانب مسجد محطة الحرمين، شمال العاصمة عدن.

وبحسب بيان صادر عنها، فإنه فور تلقي عمليات القطاع الثامن بلاغ أمني يفيد بوجود جثة لمواطن يبلغ تقريبا 50 عاما توفي بنوبة قلبية , تم النزول إلى الموقع من قبل الأخ تميم السلامي رئيس عمليات الحزام الأمني بالشيخ عثمان ويرافقه الأخ بسام البان نائب قائد الطوارئ مندوب التوجيه المعنوي , حيث تم معاينة الجثة وأخذ أقوال شهود العيان.

وأفاد رئيس العمليات انه وفور النزول إلى موقع تواجد الجثة تم التعرف عليها من قبل أحد الأفراد وهي لشخص يدعى (عبدالحليم ناصر علي بادي) من أبناء شارع ظفار بمنطقة الهاشمي , وتم إبلاغ أهله كما حضر مدير شرطة الدرين ومعه رئيس البحث الجنائى بالشرطة واستلموا الجثة لاستكمال الإجراءات القانونية.