كريتر سكاي

تفاصيل جديدة عن الاشتباكات في تعز..وكريتر سكاي ينشر اسماء القتلى والجرحى

9 ديسمبر، 2019
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(كريتر سكاي):خاص

حصل كريتر سكاي على تفاصيل  عن الاشتباكات التي جرت في موقع كلابه بين القيادي في اللواء 22ميكا /عرفات احمد عبدالرحمن السبئ /مرافق العميد/عبدالعزيز المجيدي قائد اللواء170دفاع جوي وبين /مصطفى الطيار احد قيادات اللواء 170دفاع جوي نتج عن الاشتباكات مقتل المدعو مصطفى سالم الطيار البالغ من العمر 31 سنه .

وكشف المصدر ل كريتر سكاي عن اسماء المصابين وهم

-بسام احمد امين الشميري 25 سنه القاهره طلقه في الركبه اليسرى

-ابراهيم الطيار 21 سنه طلقه فى الفخذ الايسر. 

-عرفات السبئ 

-حبيب السبئ

-ضياء عبدالكريم

حيث ماتزال الاشتباكات حتى الان جوار مستشفي الصفوه التخصصي بين افراد يتبعون المجني عليه/مصطفي الطيار واطقم شرطة مديريه القاهره محاولين الدخول الى المستشفى لتصفية عرفات السبئ المتهم بقتل مصطفى الطيار.

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