كريتر سكاي

تفاصيل جديدة لجريمة مقتل الشاب جلال خالد في المعلا

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 4 دقائق
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(كريتر سكاي)خاص:

تحصل كريتر سكاي على معلومات جديدة بشأن الشاب الذي قتل يوم امس.

وقال مصدر لكريتر سكاي:ان الشاب جلال خالد لقي مصرعه بضربات ساطور من قبل ٣ اشخاص كان بينهم ابن شقيقته بسبب انه سيستلم ٨٠ مليون وعندما راح البنك اخبروه بانه المبلغ كبير ولايتوفر لديهم سيولة.

 واضاف:شوهد ابن شقيقته في الباص الذي كان يقل الجناة حيث صعدوا الى عمارة المجني عليه وكان ينتظر عودتهم في الباص حيث كانوا يعتقدوا بانه استلم المبلغ وقاموا بقتله لنهب المبلغ.

وتمكنت قوات الامن من القبض على الجناة وهم طلاب بالصف الاول ثانوي.

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كريتر سكاي

كريتر سكاي

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