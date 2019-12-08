تفاصيل جديدة لحادثة قتل امرأة بعدن

قال مصدر امني أن امرأة قتلت مساء يوم السبت في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن.

وأضاف المصدر ان شخص قريب للمرأة قام باطلاق الرصاص عليها نتيجة نشوب خلافات اسرية وذلك بالقرب من مسجد معاذ بحي الممدارة.

وكشف المصدر ان الجريمة جنائية وليست عملية اغتيال او استهدف من قبل مسلحين.

وافاد المصدر ان قوات الحزام الامني كانت قد تلقت بلاغ بحادثة اطلاق النار حيث قامت بالتحقيق في تفاصيل واسباب الجريمة كما عملت على التعميم للاجهزة الامنية والنقاط على هوية القاتل للقبض عليه.