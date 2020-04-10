تفاصيل خاصة بأول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن – فيديو

@ المكلا، نيوزيمن، عبدالله الشادلي:

السياسية

2020-04-10 07:49:28

أكدت مصادر خاصة “لنيوزيمن“ ضبط أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في مدينة الشحر شرقي المكلا، بساحل محافظة حضرموت.

وقالت مصادر “نيوزيمن“ إن الشخص المصاب بفيروس كورونا غير يمني، دخل عبر ميناء الشحر ضمن طاقم سفينة شحن بضائع قادمة احد الموانئ الاماراتية.

وأضافت مصارنا، أن الحالة بدات عليها اعراض الحمى الشديدة والكحة والالم في الراس والحلق بعد مغرب الخميس، مشيرة إلى أن الحالة خضعت للفحص المخبري وكانت النتائج إيجابية.

>> محافظ حضرموت يصدر تعميماً عاجلاً بإجراءات مشددة نتيجة اكتشاف حالة “كورونا”

وأقر حضر تجول في مدينة الشحر، فيما يجوب الدفاع المدني شوارع المدينة منذ فجر الجمعة، بمكبرات الصوت لإلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم، وأن مخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبة.

وتؤكد المصادر أن فرض حظر التجول، بدأ في الشحر عند الـ3 و 45 دقيقة، ومن يخالف ذلك سيتعرض للعقوبة.

وأصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تعميماً عاجلاً في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، شمل توجيهات بحظر التجوال في المديريات الشرقية بدءً من الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، ومن السادسة من مساء اليوم في بقية مديريات المحافظة والاستمرار في إغلاق الأسواق والمساجد ومنع التجمعات واجراءات احترازية أخرى.