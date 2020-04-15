تفاصيل رحيل فيدال وراكيتيتش عن برشلونة

هاي كورة_ أكدت صحيفة السبورت الكتالونية إن برشلونة سيتخذ قرارات لتخفيض فائض لاعبي الوسط في الفريق في الصيف المقبل.

1_برشلونة يُعطي النادي الأولوية لـ بيع راكيتيتش وفيدال

2_يجب أن يُغادر رافينها وأوريول بوسكيتس وكوتينهو ويوقعون مع لاعب وسط بدني

3_أرتورو فيدال قريب من الإنتر

4_في الشتاء منع برشلونة رحيله لكن الآن يحاولون التوصل إلى اتفاق

5_يريد الإنتر فصل الصفقة عن صفقة لاوتارو

6_برشلونة لن يجدد عقده ويُريد الحصول على 20 مليون على الاقل