أخبار نادي برشلونة

تفاصيل رحيل فيدال وراكيتيتش عن برشلونة

15 أبريل، 2020
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تفاصيل رحيل فيدال وراكيتيتش عن برشلونة

هاي كورة_ أكدت صحيفة السبورت الكتالونية إن برشلونة سيتخذ قرارات لتخفيض فائض لاعبي الوسط في الفريق في الصيف المقبل.

1_برشلونة يُعطي النادي الأولوية لـ بيع راكيتيتش وفيدال

2_يجب أن يُغادر رافينها وأوريول بوسكيتس وكوتينهو ويوقعون مع لاعب وسط بدني

3_أرتورو فيدال قريب من الإنتر

4_في الشتاء منع برشلونة رحيله لكن الآن يحاولون التوصل إلى اتفاق

5_يريد الإنتر فصل الصفقة عن صفقة لاوتارو

6_برشلونة لن يجدد عقده ويُريد الحصول على 20 مليون على الاقل


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