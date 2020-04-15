أخبار نادي برشلونة
تفاصيل رحيل فيدال وراكيتيتش عن برشلونة
هاي كورة_ أكدت صحيفة السبورت الكتالونية إن برشلونة سيتخذ قرارات لتخفيض فائض لاعبي الوسط في الفريق في الصيف المقبل.
1_برشلونة يُعطي النادي الأولوية لـ بيع راكيتيتش وفيدال
2_يجب أن يُغادر رافينها وأوريول بوسكيتس وكوتينهو ويوقعون مع لاعب وسط بدني
3_أرتورو فيدال قريب من الإنتر
4_في الشتاء منع برشلونة رحيله لكن الآن يحاولون التوصل إلى اتفاق
5_يريد الإنتر فصل الصفقة عن صفقة لاوتارو
6_برشلونة لن يجدد عقده ويُريد الحصول على 20 مليون على الاقل
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