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تفاصيل صادمة.. احد نزلاء الفندق الذي توفيت فيه حالة الكورونا بصنعاء يكشف المستور

6 مايو، 2020
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كشف أحد نزلاء الفندق الذي توفيت فيه الحالة المصابة بكورونا في العاصمة صنعاء والتي أعلنت عنها مليشيا الحوثي رسمياً، الثلاثاء 5 مايو/أيار 2020، عن تفاصيل جديدة عن الحالة وعن قيام المليشيا بالتكتم عن الإعلان عن تفاصيل وعدد المخالطين للحالة.

وقال المصدر (نتحفظ عن هويته لأسباب أمنية) لوكالة “خبر”، إن الشخص الذي توفي بوباء كورونا في غرفة الفندق التي يقيم بها كان وصل الفندق، وعقب وفاته حضرت مليشيا الحوثي إلى الفندق وقامت بتحريز الجثة وخالط الجثة أكثر من 15 شخصاً من الأجهزة الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي.

وأوضح أن الشخص المتوفى هو (م. المعيش)، مشيراً إلى أن المليشيا وعقب أن أخذت الجثة يوم الأحد الماضي في وقت العصر عادت فجر الاثنين بعد مرور أكثر من 10 ساعات لتبلغهم أن الحالة كانت مصابة بكورونا وهددت العاملين بالفندق بعدم النشر أو الحديث عن الحالة.

وأكد المصدر أن الحالة المصابة بكورنا خالطت عشرات النزلاء في الفندق وأنه كان يخرج للسوق ويعود.

وأضاف إن الفندق فيه عشرات النزلاء وغالبيتهم قد خالطوا والتقوا بالحالة المتوفية بكورنا، وإن المليشيا لم تكلف نفسها عناء حظر أو حجر النزلاء، مشيرا أن غالبيتهم قد غادروا الفندق.

ورفضت مليشيا الحوثي الإفصاح عن كافة تفاصيل الحالة المتوفية بكورونا، بالإضافة إلى وجود العشرات من المصابين والذين هددت المليشيا عائلاتهم بعدم القيام بالنشر ما لم سيتم اعتقالهم.

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