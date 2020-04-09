تفاصيل صادمة.. خطأ طبي يتسبب في بتر قدم شاب في عدن "صورة"

تسببت مستشفى بابل التخصصي في مديرية صيرة بعدن ببتر قدم شاب عدني يبلغ من العمر 14 عاما ويقطن في حي القطيع السكني.

وعلمت عدن تايم من مصادر مقربة من الشاب محسن البوري ان الشاب يعمل في سيرويس صيرة وتعرض ظهر يوم الاحد الماضي لحادث داخل مقر عمله ادى الى اصابته في قدمه.

وبحسب المصادر فان الشاب محسن واثناء عمله في السيرويس عادت سيارة للخلف ودهسته في قدمه عن طريق الخطأ تسببت له بكسر وتهشيم العظام ، وتم اسعافه الى مستشفى بابل المجاور لمقر عمله.

المصادر اوضحت ان طاقم المستشفى لم يعر حالة الشاب محسن اهتمام كبير وقام الدكتور المناوب بعمل كشافة عادية لقدمه، ودعا على الفور لتجبيس رجل الشاب دون مراعاة لكسور وتهشيم العظام.

واشارت ان الشاب مكث في مستشفى بابل مجبسا قدمه لمدة يوم واحد، لكن الالام لم تتوقف رغم تخذيره موضعيا، وهو الامر الذي دفع باسرة الشاب الى اخذ ولدهم الى مستشفى باصهيب العسكري في اليوم التالي.

وتابعت المصادر انه تم ازالة الجبس و عمل اشعة مقطعية لقدم الشاب محسن في مستشفى باصهيب ليكتشفوا ان قدم الشاب اسودت كلها وظهرت عليها اثار العطب، ما دفع باسرة الشاب لنقله الى مستشفى البريهي في اليوم التالي ومنها الى مستشفى عدن الالماني في اليوم الذي يليه ليتقرر هناك عمل عملية فورية لبتر قدم الشاب التي بدأت تستفحل حالتها وتزداد في الاسوداد.

اضطرت اسرة الشاب محسن الى عمل عملية البتر والالم والحسرة يعتصرها، لكنها تفاجأت اليوم الخميس بأن قدم ولدها لازالت لم تتعافى وان الاسوداد والتآكل لازال يتصاعد وهو ما يحتم عليها القبول باجراء عملية اخرى لاستئصال جزء اخر من القدم وحتى الركبة قبل تفاقم الامر.

ترى المصادر ان السبب الرئيسي فيما جرى ويجري للشاب محسن البوري الاهمال والتسيب لمستشفى بابل والتشخصيات الطبية الخاطئة التي دائما ما تصدر من المستشفى، لاسيما قرار تجبيس قدم الشاب بينما كانت متآكلة وعظامها مهشمة.

تواصلت عدن تايم مع اسرة الشاب محسن لكنها في حالة صعبة ورفضت الحديث عن ذلك في الوقت الحالي.