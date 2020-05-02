تفاصيل كاملة.. مصاب #كورونا في #تعز قدم من #عدن

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عدن/ عدن تايم



كشف تقرير لجنة الطوارئ في مدينة تعز ان: الحالة المصابة بفايروس #كورونا قدمت من العاصمة عدن في ثاني أيام رمضان.

وتوقع مصدر في رئاسة لجنة الطوارئ تعز خلال تصريح لعدن تايم: وجود حالات اخرى في المدينة، مؤكدا ان غالبية من خالطهم المصاب لم تظهر عليهم اية اعراض مرضية.

وأوضح أن فريق الترصد الوبائي تلقى بلاغ مساء الخميس بوجود الحالة المصابة جوار سوق السمك بمديرية المظفر، وتم نقلها الى قسم العناية بالمستشفى الجمهوري بسبب عدم جاهزية مركز العزل في المستشفى.

وأعلنت اللجنة الوطنية للطوارئ ومواجهة ‏وباء كورونا في اليمن، تسجيل أول حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ‎#كورونا، في مدينة تعز اليمنية.

وبحسب اعلان اللجنة على صفحتها في تويتر تعود الحالة المكتشفة لمواطن في العقد الرابع من العمر، وهي الأولى في محافظة ‎#تعز.

وأشارت اللجنة إلى أن الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، كما تم اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ووزارة الصحة تجاه المخالطين للمريض.

وسبق أن أعلنت اليمن، الأربعاء، تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة في مدينة عدن.

وبهذا ترتفع عدد الإصابات بفايروس كوفيد 19 في اليمن الى 7 حالات، توفيت حالتين منهما فيما تماثلت حالة واحدة فقط للشفاء.













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