عدن تايم

تفاصيل كاملة.. مصاب #كورونا في #تعز قدم من #عدن

2 مايو، 2020
0


اخبار وتقارير




السبت – 02 مايو 2020 – الساعة 03:30 ص

عدن/ عدن تايم


كشف تقرير لجنة الطوارئ في مدينة تعز ان: الحالة المصابة بفايروس #كورونا قدمت من العاصمة عدن في ثاني أيام رمضان.
وتوقع مصدر في رئاسة لجنة الطوارئ تعز خلال تصريح لعدن تايم: وجود حالات اخرى في المدينة، مؤكدا ان غالبية من خالطهم المصاب لم تظهر عليهم اية اعراض مرضية.
وأوضح أن فريق الترصد الوبائي تلقى بلاغ مساء الخميس بوجود الحالة المصابة جوار سوق السمك بمديرية المظفر، وتم نقلها الى قسم العناية بالمستشفى الجمهوري بسبب عدم جاهزية مركز العزل في المستشفى.
وأعلنت اللجنة الوطنية للطوارئ ومواجهة ‏وباء كورونا في اليمن، تسجيل أول حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ‎#كورونا، في مدينة تعز اليمنية.
وبحسب اعلان اللجنة على صفحتها في تويتر تعود الحالة المكتشفة لمواطن في العقد الرابع من العمر، وهي الأولى في محافظة ‎#تعز.
وأشارت اللجنة إلى أن الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، كما تم اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ووزارة الصحة تجاه المخالطين للمريض.
وسبق أن أعلنت اليمن، الأربعاء، تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة في مدينة عدن.
وبهذا ترتفع عدد الإصابات بفايروس كوفيد 19 في اليمن الى 7 حالات، توفيت حالتين منهما فيما تماثلت حالة واحدة فقط للشفاء.




شاهد ايضا
























Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
تعز تفاصيل عدن في قدم كاملة كورونا مصاب من

إقرا أيضا

Photo of وفاة 6 اشخاص بحادث مروري في طريق غربي لحج

وفاة 6 اشخاص بحادث مروري في طريق غربي لحج

2 مايو، 2020
Photo of مدير محجر الامل في عدن: استقبلنا 7 حالات كورونا

مدير محجر الامل في عدن: استقبلنا 7 حالات كورونا

2 مايو، 2020
Photo of 15 مليون دولار مكافأة كشف معلومات عن شبكات إيران في اليمن

15 مليون دولار مكافأة كشف معلومات عن شبكات إيران في اليمن

2 مايو، 2020
Photo of مدير السياحة في لحج تتعرض للضرب على مرأى ومسمع المواطنين

مدير السياحة في لحج تتعرض للضرب على مرأى ومسمع المواطنين

2 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق