تفاصيل لقاء جمع د.الخبجي بالسفير البريطاني



عدن تايم / خاص.

استقبل الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، رئيس فريق المجلس الانتقالي الجنوبي في لجنة التنسيق والمتابعة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض صباح اليوم الخميس في مقر إقامته بالرياض سفير المملكة المتحدة لدى اليمن السيد مايكل آرون.

وأشاد د. الخبجي خلال استقباله للسفير البريطاني بجهود المملكة المتحدة من أجل إيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن، لا سيما في مجلس الأمن الدولي ودعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن السيد مارتن غريفيث.

واستعرض الخبجي جهود تنفيذ بنود اتفاق الرياض، مؤكداً للسفير البريطاني بأن جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية محل احترام وتقدير شعب الجنوب واليمن عامة، ومشيدا باهتمام السفير آرون بشؤون المجلس الانتقالي وأوضاع الجنوب، مشددا ان الشعب الجنوبي يراقب باهتمام خطوات تطبيق اتفاق الرياض ولن يقبل أي تجاوز وهو مستعد لمواجهة أي أخطار مهما كانت وفي اللحظة المناسبة.

وأشار د. الخبجي خلال اللقاء إلى أن هناك توافق بان الأسبوعين القادمين سيشهدان حراكاً مكثفاً لتنفيذ بنود اتفاق الرياض وأهمها عملية الانسحاب العسكري للقوات من أبين وشبوه وتعيين محافظ ومدير أمن لعدن، وفي حال إتمام تلك الترتيبات حسب الخطة الموضوعة لها سيتم بعدها الانتقال إلى الخطوات اللاحقة من الاتفاق، وفي مقدمتها تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين محافظي ومدراء أمن للمحافظات بحسب التراتبية الزمنية لبنود اتفاق الرياض.

وأكد الخبجي بأن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يزال ملتزماً بتنفيذ كافة بنود الاتفاق وفقاً لتراتبيتها وتسلسلها الزمني، ومحملاً الاطراف الساعية الى اثارة الخلافات والحروب وزعزعة امن واستقرار المنطقة مسؤولية أي عرقلة أو تعطيل لتنفيذ مضامين الاتفاق.

ومن جانبه أكد سفير المملكة المتحدة دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في إنجاز عملية السلام الشامل في اليمن، والدعم الكامل لجهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ مضامين اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن تنفيذ الاتفاق يعد أمر بالغ الأهمية للوصول إلى مفاوضات العملية السياسية الشاملة.

وأشاد السفير البريطاني بدور المجلس الانتقالي الجنوبي البنّاء في إحلال السلام، وفي استتباب الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، ودوره الإيجابي في تنفيذ بنود اتفاق الرياض ومساعيه الجبارة باعتباره طرف رئيسي في اي عملية سياسية سلمية قادمة.

حضر اللقاء نائب رئيس فريق الانتقالي في لجنة التنسيق والمتابعة المشتركة لاتفاق الرياض الأستاذ علي الكثيري، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عبدالرحمن شيخ وعدنان الكاف، ومقرر وحدة شؤون المفاوضات الاستاذ أنيس الشرفي.