تفاصيل لقاء جمع د.الخبجي بمسؤولة في الخارجية البريطانية



عدن تايم / خاص.

استقبل الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، رئيس فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لمتابعة إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، السيدة هيلين ونترتون، مسؤولة قسم شبه الجزيرة العربية في وزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة البريطانية، يرافقها سعادة السفير مايكل آرون.

وخلال اللقاء الذي حضره أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي واللجنة المشتركة في الرياض الأستاذ علي الكثيري والمهندس عدنان الكاف، عبّر الدكتور الخبجي عن بالغ امتنان المجلس الانتقالي الجنوبي لجهود المملكة المتحدة في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، معرجاً على أصالة الدور البريطاني وأهميته ومتانة العلاقة السياسية التي نتطلع إلى تمتينها وتقويتها مستقبلاً.

وأطلع الدكتور ناصر الخبجي، مساعدة وزير الخارجية البريطانية على توجيهات الأخ رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القاضية بضرورة التعامل الإيجابي والتنفيذ الخلاق ومتابعته الحثيثة لسير عملية تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وحرصه على دعم الدور المرموق الذي يجسده الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي لطالما كان ينشد السلام والاستقرار ويسعى لحلحلة المشاكل عبر الحوار كوسيلة مثلى لتجاوز الأزمات.

ونوه إلى الدور الذي جسدته النخبة الشبوانية والحزام الأمني في أبين وشبوه في مكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أهمية التسريع في تنفيذ بنود اتفاق الرياض للوصول إلى إعادة الأمن والاستقرار في شتى مناطق الجنوب، وعلى وجه الخصوص أبين وشبوه والتعجيل في إعادة انتشار قوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية لممارسة مهامهما وأدوارهما في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي ومكافحة الإرهاب وتأمين خطوط تصدير الطاقة والخط الملاحي الدولي ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما أشاد بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القوات الجنوبية لمكافحة الإرهاب والجريمة وإحلال الأمن والاستقرار في الجنوب.

من جانبهما عبرا المسؤولان البريطانيان عن بالغ سعادتهما للروح الإيجابية التي يتحلى بها الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض، وأكدا على أن المملكة المتحدة تحث الجميع وتأمل منهم التسريع في تنفيذ اتفاق الرياض، إذ أنه كلما تأخر التنفيذ كلما ازدادت العوائق وتضاعفت الكلفة.

حضر اللقاء أنيس الشرفي، مقرر وحدة شؤون المفاوضات، سكرتير فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض.