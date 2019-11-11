تفاصيل لقاء رئيس انتقالي أبين مع أفراد من المقاومة بأحور

شهدت محافظة أبين، صباح اليوم الإثنين، اجتماعا بين رئيس انتقالي أبين العميد عبدالله الحوتري مع أفراد من المقاومة الجنوبية في مديرية أحور.

وخلال الاجتماع، أشاد الحوتري بصمود المقاومة الجنوبية في مدينة أحور وتصديها لمليشيات الإخوان الإرهابية، ووقوفها أمام القوى التي تحاول شق الصف الجنوبي وإدخال احور في أجندات خارجية ليس لها علاقة بأحور والجنوب عامة.

وأكد الحوتري، أن المجلس الانتقالي لن يتخلى عن مديرية أحور وسيقدم الدعم اللازم للمديرية وفق الإمكانيات المتاحة، داعيا في الوقت نفسه أفراد المقاومة إلى الثبات ووحدة الصف الجنوبي.

من جانبه، استعرض رئيس الدائرة السياسية للمقاومة الجنوبية مديرية احور علي محمد الجامزي عددا من القضايا التي تهم وتساعد في دعم وثبات القضية.

وقال خلال اللقاء، إنه يحمل كشوفات المقاومة الجنوبية للاطلاع عليها لضمان وحفظ المستحقات الخاصة للمقاومة في أحور.

وأضاف، أن المقاومة في احور كان لها دور كبير في التصدي لجماعة الغزو والارتزاق والتي تريد إسقاط مدينة احور لتسهيل الدعم اللوجستي لخوض هجوما على العاصمة عدن.

وأشاد الجامزي بالدور البارز الذي لعبه العميد عبدالله احمد الحوتري رئيس القيادة المحلية بمحافظة أبين الذي كان يتابع سير المعركة أول بأول والذي أعطى أفراد مقاومة أحور معنويات عالية .