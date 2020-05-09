تفاصيل مثيرة .. مدرب المريخ الحالي يصف رئيس النادي (سوداكال) بالمحتال

السودان اليوم :

سادت حالة من الغضب على رئيس المريخ سوداكال من الإعلاميين وجماهير نادي المريخ وشنو عليه هجوما شرسا في وسائل التواصل الاجتماعي بعد تسريب التسجيل الصوتي الذي بعثه مدرب المريخ امين المسلمي لوكيل اعماله المغربي انس مرضى الذي حكي فيه عن سوء المعامله التي تعامل بها رئيس النادي معه وقال امين المسلمي ان سوداكال تعامل معه تعامل

لايليق باسم المريخ ولا السودان ووصفه له بالمحتال حيث نقض وعده معه بعد حضوره للسودان واتفاقه على راتب ثلاثه الف دولار ليتفاجأء بعد وصوله للسودان ان سوداكال لم يفي بوعده معه واتفق فقط على الف دولار مما جعله يوافق تحت الضغط على أمل أن يلمع اسمه مع المريخ خاصه وانه جاء بإستراتيجيه محدده ليعمل بها وأكد التونسي انه لم يتقاضي راتب اربعة أشهر حتى الآن مؤكدا عدم رغبته في المواصله مع النادي في مشواره

وبعد ردود الأفعال القويه للتسريب الصوتي ظهر امين المسلمي في فيديو نشره عبر صفحته الشخصيه معتذرا وموضحا علاقته الطيبه مع مجلس إدارة المريخ وجماهير الصفوه وقال ان التسجيل كان في ظروف استثنائيه وقاسيه في ظل الحظر المفروض بسبب تفشي وباء كورونا وصعوبه التواصل في تلك الفتره وتوقف النشاطوحذر المسلمي من تأويل وتفسير التسجيل الصوتي لضرب سمعة النادي والاسأءه له مؤكدا احترامه للجميع متمنيا عوده النشاط الرياضي في القريب العاجل.