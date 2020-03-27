تفاصيل محاولة اغتيال القائد صامد سناح في جزيرة العمال

عدن (المندب نيوز) خاص

أقدمت جماعات مسلحة مكونة من 30 فرد خارجة عن القانون، على التحشيد في جزيرة العمال لغرض اغتيال القائد صامد سناح، قائد الكتيبة الثالثة طوارئ أمن عدن.

وفي تمام الساعة الحادي عشر ظهراً من اليوم الجمعة عاد القائد صامد سناح متوجهاً الى مقر عمله، وفي مدخل الجزيرة عند قصر المشهور – استوقفت أفراد العصابة القائد صامد سناح، وهو مجرد من سلاحه – وباشرت إطلاق النار عليه ادت الى اصابته، وألحقت اضرار في الطقم العسكري الذي كان على متنه القائد صامد سناح.

وعليه فقد باشرة الاجهزة الأمنية بالنزول الى مكان الحادثة، وتطويق المكان واحتجاز الافراد الذين تسببوا في نصب الكمين، ومن ثم نقلهم الى ادارة الأمن والتحقيق جاري لمعرفة اسباب الحادثة ودوافعها الجنائية.

وتعتبر هذه الحادثة هي الاولى من نوعها، والتي تقودها عصابة مسلحة لممارسة حد الحرابة والتقطع .