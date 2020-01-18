عدن تايم

تفاصيل مقتل 25 جنديا وعشرات الجرحى خلال قصف معسكرا في مأرب

19 يناير، 2020
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قتل خمسة وعشرون جنديا، وجرح العشرات في حصيلة اولية لهجوم حوثي استهدف معسكر الإستقبال في محافظة مأرب.

وقالت مصادر عدن تايم ان معظم القتلى من أفراد اللواء الرابع حماية رئاسية الذي يقوده العميد مهران القباطي،  وغادر عدن عقب أحداث أغسطس الماضي. 

وأشارت المصدر الى ان الجنود تم نقلهم مؤخرا من عدن إلى شبوه، ومنها إلى مارب لتدريبهم. 

وشنت الميليشيات الحوثية الليلة هجوما مزدوجا بالصواريخ الباليستية والمسيرات على المعسكر، واستهدف القصف مسجد داخل المعسكر أثناء تأدية الجنود الصلاة.

ويقع معسكر الاستقبال التابع للجيش الوطني في شمال غرب مأرب.

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