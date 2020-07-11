تفاصيل ومعطيات كشفها خطاب ضباط اللواء 35 مدرع إلى الرئيس هادي (بيان)

@ تعز، نيوزيمن:

السياسية

2020-07-11 20:37:19

حمل ضباط وصف اللواء 35 مدرع محور تعز المسؤولية عن حياة وحماية أركان حرب اللواء عبدالملك الأهدل، وفرض الإقامة الجبرية عليه في مدينة تعز، ودعوا الرئيس عبدربه منصور هادي إلى تعيين قائد من ضباط اللواء ورفاق العميد الشهيد عدنان الحمادي.

وقال الضباط والصف في خطاب موجه إلى الرئيس القائد الأعلى، إنه تم الاتفاق مع المعيَّن عبدالرحمن الشمساني على إجراءات نقضها بالمخالفة لما اتفق وباشر محور تعز إنزال لجنة استلام يوم السبت.

وقال الضباط “إننا نؤكد ولاءنا المطلق لله والوطن والثورة والشرعية الدستورية بقيادتكم الحكيمة، ونناشدكم بدماء الشهداء وأنّات الجرحى وطموح أبناء الشعب اليمني، وبروح الوطنية والنظرة الثاقبة، حقن دماء رفاق السلاح من الحرب العبثية التي يُخطط لها بحُجج ومبررات واهية”.

وقال الخطاب، إن التعيين جاء من خارج اللواء، في تجاهل وانتقاص واضح للأدوار البطولية التي سطرها ضباط اللواء 35 رفاق الشهيد القائد الذين كان لهم دور بارز في مقارعة الانقلاب وتشكيل نواة الجيش الوطني والدفاع عن الشرعية، مؤكدين أن الشمساني، كان له دور عدائي ضد اللواء والشهيد القائد، حيث شاركت قواته في اقتحام مسرح عمليات اللواء 35 مدرع في معارك أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من منتسبي اللواء 35 وما زالت قواته تتمركز في جزء من مسرح عمليات اللواء 35 وتنتشر بأطقمها وأسلحتها الثقيلة والمتوسطة حتى اللحظة.

وفيما يلي نص البيان/ الخطاب:

فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة..

قال تعالى: {رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا} صدق الله العظيم

تأسف قيادة اللواء 35 مدرع شرعية للتحشيد العسكري غير المبرر والاستعراض المفرط للقوة في أماكن ظلت وما زالت آمنةً وعمقاً استراتيجياً لمقاومة مليشيا الانقلاب الحوثية، وما حدث مؤخراً من فرض الإقامة الجبرية على العقيد عبدالملك الأهدل رئيس أركان اللواء القائم بأعمال قائد اللواء في منزله بمدينة تعز، ونحملهم المسؤولية الكاملة عن سلامة حياته، كما تدين قيادة اللواء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها القائد الميداني في اللواء المساعد مروان البرح، عبر إطلاق النار عليه من قبل قوات اللواء الرابع مشاه جبلي المتمركزة في مبنى الكهرباء بمدينة التربة، والتي نتج عنها إصابة أحد مرافقيه إصابة بليغة.

إننا ضباط وصف وجنود اللواء 35 مدرع لواء الشرعية الأول، ذلك اللواء الذي أعلن ومنذ اللحظات الأولى وفي أحلك الظروف وأصعب اللحظات تأييد شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي كأول لواء عسكري يعلن ذلك، وكان له شرف السبق في إطلاق الشرارة الأولى في صدر الانقلاب بقيادة الشهيد القائد عميد ركن عدنان الحمادي، ولا يخفى عليكم ذلك.

إننا نؤكد ولاءنا المطلق لله والوطن والثورة والشرعية الدستورية بقيادتكم الحكيمة، ونناشدكم بدماء الشهداء وأنّات الجرحى وطموح أبناء الشعب اليمني، وبروح الوطنية والنظرة الثاقبة، حقن دماء رفاق السلاح من الحرب العبثية التي يُخطط لها بحُجج ومبررات واهية لا أساس لها من الصحة، والتي ستكون بمثابة خدمة مجانية للمليشيات الانقلابية، وستأتي على أرواح الكثير من الأبرياء في مسرح عمليات اللواء 35 بمنطقة الحجرية والمسراخ الذي حددته أوامر وتعليمات رئيس هيئة الأركان العامة، وهي المنطقة الأكثر أمناً واستقراراً وذات كثافة سكانية عالية، والتي حافظ عليها اللواء طيلة خمس سنوات حتى باتت ملاذًا آمناً للكثير من الأسر النازحة الفارة من جحيم الحرب ومن مختلف محافظات الجمهورية، والتي تتميز منذ القِدم بروح التعايش والمواطنة والقبول بالآخر من مختلف التوجهات والمناطق من جميع المحافظات، في تناغم قل نظيره في عموم الوطن.

إن اللواء 35 مدرع، كما يعرفه الجميع، بناه الشهيد القائد ورفاق دربه على أسس عسكرية ووطنية، وكما كان صاحب السبق في إعلان الولاء لشرعية الرئيس هادي والدفاع عنها، وقدم في سبيل ذلك التضحيات الجسام، ودفع الدماء الزكية من خيرة ضباطه ومنتسبيه على رأسهم الشهسد القائد عميد ركن عدنان الحمادي قائد اللواء والشهيد القائد العميد محمد العوني أركان حرب اللواء… وغيرهما، وسطر اللواء أروع الملاحم البطولية في مواجهة مشروع الانقلاب الحوثي فإنه ما زال يؤكد الولاء المطلق لشرعية الرئيس هادي، ونعاهد قيادتنا السياسية والعسكرية وجماهير شعبنا أن نظل على العهد ماضين، ولن نحيد عن الدرب الذي رسمه الشهيد القائد في الحفاظ على الجمهورية والشرعية الدستورية والدفاع عنها.

تناشد قيادة اللواء فخامة المشير ركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إعادة النظر في قرار تعيين قائد للواء 35 مدرع وذلك للأسباب والمبررات التالية:

1_ التعيين جاء من خارج اللواء، في تجاهل وانتقاص واضح للأدوار البطولية التي سطرها ضباط اللواء 35 رفاق الشهيد القائد الذين كان لهم دور بارز في مقارعة الانقلاب وتشكيل نواة الجيش الوطني والدفاع عن الشرعية منذ الوهلة الأولى والذي أيضا يحملون كل المؤهلات لشغل المنصب.

2_ المعين من قبلكم كان له دور عدائي ضد اللواء والشهيد القائد، حيث شاركت قواته في اقتحام مسرح عمليات اللواء 35 مدرع في معارك أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من منتسبي اللواء 35 وما زالت قواته تتمركز في جزء من مسرح عمليات اللواء 35 وتنتشر بأطقمها وأسلحتها الثقيلة والمتوسطة حتى اللحظة..

وعطفا على ما سبق نرجو منكم تعيين قائد للواء من ضباطه، من رفاق درب الشهيد القائد.

في الوقت الذي ينتظر منتسبو اللواء استكمال وإعلان نتائج التحقيقات في جريمة اغتيال الشهيد القائد وضبط المتورطين في الجريمة الآثمة ممن وردت أسماؤهم في محاضر التحقيقات أو من صدرت بهم أوامر قبض من النيابة الجزائية.. تفاجأنا بصدور هذا القرار المخيب لآمال الجميع.

وبعد سماعنا تسريبات قرار التعيين عقدت قيادة اللواء اجتماعاً استثنائياً، وشكلت لجنة للقاء العميد عبدالرحمن الشمساني لإطلاعه على الموقف داخل اللواء، وتم الاتفاق معه على عدم اتخاذ أي خطوة حتى يتم التواصل مع المستوى الأعلى، وتوضيح الصورة.. لكننا تفاجأنا صباح اليوم بخروج لجنة من تعز للقيام بعملية استلام اللواء، في مخالفة لما تم الاتفاق عليه.. ونؤكد في هذا الصدد عدم صحة المعلومات التي تحدثت عن تعرض العميد الشمساني لمحاولة اغتيال، وأن هذه المعلومات تأتي في سياق الحملة الإعلامية المسعورة التي تستهدف اللواء وقياداته.

صادر عن ضباط وصف اللواء 35 مدرع شرعية