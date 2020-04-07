تفاعل واسع مع تفعيل البحسني قرار منع القات بحضرموت 



لقي قرار محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بمنع دخول وبيع القات بمحافظة حضرموت تفاعلا غير مسبوق من قبل مواطني المحافظة.

بلاغات المواطنين تواصلت تباعا مع هذا الحدث الذي أعتبره الكثير حدثا مهما إذ تلقت غرفة العمليات المشتركة بقيادة العميد ركن عمر البكري بلاغات عن وجود عدد من بائعي القات في مناطق غرب المكلا لتتم عملية المداهمة لهذه الأوكار والقبض عليهم متلبسين وتم إحراق القات الموجود مع تلك المجموعة من البائعين.

وحذر مصدر في قيادة قوات النخبة الحضرمية الباعة والمهربين من الاستمرار في غيهم والعمل على تهريب هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الحضرمي.

وشكر المصدر النخبوي بكل عبارات الثناء والتقدير المواطنين الذين تعاونوا في الإبلاغ عن اماكن البيع.

ولاقى قرار المحافظ بمنع القات ترحيب وتأييد كبير من النخب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومكوناته السياسية والمدنية والشخصيات الاجتماعية والدينية، عبرت عنها بياناتهم الصادرة.

