اليمن العربي

تفاوت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت

12 يناير، 2020
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رصد مراسل ” الیمن العربي “، اليوم الأحد،  أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :

 

– الطماطم = 700 ریال

– البطاطس = 500 ریال

– الموز = 400 ریال

– التفاح المحلي = 500 ریال

– التفاح الخارجي = 1500 ریال

– الباذنجان = 200 ریالا

– الكوسة = 400 ریال

– البصل = 250 ریال

– الجزر = 600 ریال

– الخیار = 600 ریال

– اللیمون = 1500 ریال

– لحوم الأغنام = 4000 ریال

– لحوم الابل = 5000 ریال

– لحوم الأبقار = 4500 ریال

– سمك الثمد = 1000 ریال

– سمك القرش “اللخم” = 1800 – 2000 ريالا

 

 

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أسعار الخضروات تفاوت حضرموت في والفواكه واللحوم

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