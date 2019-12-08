تفسير حلم رؤية البيض في المنام للنابلسي وابن شاهين ، كثيراً ما نرى اشياء غريبة في احلامنا ولا نعرف ما إذا كانت هذه الاشياء ترمز لحدث سعيد أم غير ذلك ويعتبر البيض من الأشياء التي يمكن أن تظهر في المنام يكون لها أكثر من تفسير ايجابي او سلبي لذلك جئنا اليكم اليوم بشرح وتفسير رؤية البيض في المنام والى ما ترمز اليه.

تفسير ابن سيرين رؤية البيض

ذكر ابن سيرين في تفسير رؤية البيض في المنام عدة أمور منها أنه إذا رأى شخص في منامه دجاجة تبيض وكانت زوجته حامل فإن عدد البيض يرمز إلى عدد الأولاد الذي يرزق بهم ويمكن أن يفسر نفس المنام على أن زوجة الشخص صاحب المنام سوف تنجب طفلاً ذكراً.

ومن رأى أنه لديه كمية كبيرة من البيض في منامه فهذا يحمل اكثرمن معنى فإن كان اعزباً تزوج ويمكن أن يكون لديه أموال كثيرة ويشعر بالتوتر من أن يفقدها ومن رأى أنه يحمل بيضاً مسلوقاً فإنه بذلك سوف يفرج الله همه وإذا اكل من هذا البيض فهذا له دلالة على زواجه من فتاة ثرية.

ومن رأى نفسه في المنام يأكل البيض النيء فهذا دليل على أنه سوف يأكل من مال من مصدر حرام أو أنه سوف تلاحقه الهموم والمشاكل.

تفسير رؤية البيض للعزباء

إذا رأت الفتاة التي لم تتزوج بعد البيض في منامها فهذا له دلالة على حدوث أشياء جيدة لها إما أنها سوف تتزوج من زوج على خلق أو يكون ذلك اشارة للراحة النفسية و تمتعها بالجمال.

تفسير رؤية البيض للمتزوجة

إذا رأت المرأة المتزوجة انها تشتري البيض في منامها فهذا دليل على أنها سوف تدخل في تجارة أو مشروع وتحصل على ارباح منه والبيض بكميات كبيرة في منام المرأة المتزوجة هو دليل على انها سترزق بأكثر من بنت والبيض بشكل عام في منام المتزوجة يمكن أن يبشر بحدوث حملها وحينما ترى البيض المسلوق فهذا دليل على الرزق والخير الوفير أما عن البيض المكسور فهو اشارة الى حدوث خلافات ومشاكل

تفسير رؤية البيض للمرأة الحامل

رؤية البيض في منام المرأة الحامل يدل على انها سترزق بمولودة انثى والبيض المكسور دليل على النزاعات والمشاكل أما إذا رأت المرأة الحامل صفار البيض فهذا دليل على المرض.

تفسير ابن شاهين البيض في المنام

فسر ابن شاهين رؤية البيض في المنام بشكل عام على انها يمكن ان تكون مال ورزق أو زواج او اولاد .

وفسر ابن شاهين رؤيا اكل البيض المسلوق على انها الحصول على الأموال بعد عناء وان بيض العصافير يدل على السعادة والرزق والدجاجة التي تبيض في منام رجل فهذه اشارة الى انه يرزقه الله بطفل ذكر ورؤية البيض مجهول الهوية يعني الزواج من فتاة شديدة الجمال.

تفسير رؤية جمع البيض في المنام

من رأى انه يقوم بجمع البيض في منامه فهذا دليل على سعيه لطلب الرزق وقيامه ببذل مجهود لذلك.