تفسير رؤية السجن في المنام, السجن هو رمز لسلب الحرية والتقيد, ورؤية الحبس في المنام له العديد من التفسيرات المختلفة والتي تختلف على حسب السجن لوحدك أو مع أشخاص آخرين, وفي هذا المقال سوف نعرض عليكم جميع التفسيرات الممكنة حول رؤية السجن والقضبان في المنام.

تفسير رؤية السجن لابن سيرين

فسر ابن سيرين رؤية السجن في المنام بشرة لطوله العمر, أما إذا رأي في المنام إنه يختار لنفسه سجن معين فهذا الحلم يشير إلى تحصين نفسه من المرض.

ورؤية سجن الحاكم في المنام فهذا الحلم يشير إلى كثرة الأحزان والهموم التي يعيشها الرائي.

أما رؤية السجن الشرع في المنام فهذا الحلم يشير إلى نقص الدين وعدم الالتزام للرائي مما يستوجب منه الرجوع والالتزام بأمور الدين.

أما من يري في المنام سجن مجهول فهذا الحلم يدل على إتباع الرائي لأمور الدنيا ومتاعبها.

ورؤية السجن المفتوح في المنام فهو نجاه من أمر أو شرما ما.

تفسير رؤية البكاء بداخل السجن

من يري في المنام إنه يبكي بداخل سجن فهذا الحلم محمود لصاحب المنام ويبشر بزوال الهموم والأحزان التي يعاني منها وقد يكون تعبير عن انتهاء فترة في حياه صاحب المنام والدخول في مرحلة جديدة يعمها الفرح والسرور.

تفسير رؤية الخروج من السجن

من يري في المنام إنه يخرج من السجن بعد أخذ حكم براءة فهذا الحلم بشرة للرائي لزوال الهموم والأحزان والمشاكل التي يعاني منها.

أما رؤية كسر القيود أو باب السجن في المنام فهذا يدل على تجاوز المحن والمشاكل وإيجاده حلول لهم.

أما الهروب من السجن فهو يدل على الشهوات النفس.

أما من يري في المنام إنه يهرب من السجن فهذا يدل على المشي في طريق الصواب.

تفسير رؤية السجن للشخص المظلوم

من يري شخص مظلوم بداخل السجن فهذا الحلم يدل على قوة المجتمع وأهله.

ورؤية الرائي نفسه وهو داخل السجن وهو بريء فهذا الحلم يدل على ظلم واقع عليه سواء من الأصدقاء أو في العمل.

تفسير رؤية السجن للمتزوجة

المتزوجة التي تري نفسها وكأنها تزور زوجها في السجن فهذا الحلم بشرة فرج وزوال هموم وأحزان.

أما من تري نفسها كأنها تدخل السجن فهذا الحلم علامة خير مقدم عليها.

تفسير رؤية السجن للمرأة العزباء

المرأة العزباء التي تري السجن في المنام فهذا بشرة الزواج من رجل مقتدر.

أما الخروج من سجن مجهول في المنام فهذا الحلم محمود للرائي.

تفسير رؤية السجن للمرأة الحامل

المرأة الحامل التي تري السجن في المنام فهذا الحلم يدل على اقتراب ميعاد الولادة وإنها تتمتع بصحة جيدة هي وجنبنها.

أما إذا رأت في المنام وكأنها تهرب من السجن فهذا الحلم يشير إلى التخلص من الهموم والمشاكل وأعباء الحمل.

ومن هنا فقد عرضنا عليكم جميع التفسيرات الممكنة حول رؤية السجن في المنام.

من لدية رؤية ويود تفسيرها نستقبل تعليقاتكم أسفل المقال وسوف نعرض عليكم التفسير في أقرب وقت ممكن.