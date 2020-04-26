تفشي كورونا بين الطلاب اليمنيين في روسيا.. وإهمال السفارة

@ روسيا، نيوزيمن، عاصم الشميري:

السياسية

2020-04-26 02:15:57

أصيب ثلاثة طلاب يمنيين مبتعثين في روسيا بفايروس كورونا المستجد، كما تم تأكيد إصابتهم، يوم أمس، بعد إجرائهم لفحص ال pcr.

وبحسب زملاء الطلاب المصابين فإن المصابين التقطوا الفايروس من سكنهم الطلابي في جامعة الصداقة بين الشعوب في موسكو والتي تحوي 65 طالباً وطالبة يمنيين وتشهد هذه الجامعة تفشيا كبيرا للفيروس.

وقال لنيوزيمن الطالب أنور السفياني، رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في روسيا، سبق وأن ناشدنا السفارة اليمنية ممثلة بالسفير أحمد الوحيشي، برسائل رسمية من اتحاد الطلاب اليمنيين قبل إصابة زملائنا وتفشي الفيروس بينهم، بنقل طلابنا إلى سكن آمن أو في مبنى السفارة بحكم اتساعه وإخراجهم من سكن الجامعات التي ينتشر بها فايروس كورونا، مؤكدا أن السفارة اليمنية تجاهلت مطالبهم وذلك ما أدى إلى إصابة الثلاثة الطلاب اليمنيين وتفشي الفايروس بين البقية.

كما أوضح السفياني أن هناك 65 طالبا وطالبة يمنيين في ذات سكن الجامعة التي أصيب بها الطلاب اليمنيون، وأغلبهم الآن حالات اشتباه وفي حجر صحي، منوها أن السفارة لو لم تقم بإجراءات جادة وتستيقظ من نومها، حسب وصفه، فإن المعاناة ستتفاقم في أوساط الطلاب اليمنيين في روسيا وسينتشر الفيروس بينهم بشكل كبير.

وأشار السفياني إلى أن هناك طلابا آخرين في عدة سُكن لجامعات في روسيا وجد بها حالات إصابة مثل جامعة الجوبكن التي تحوي على 12 طالبا يمنيا.

وناشد اتحاد الطلاب اليمنيين في روسيا رئيس الحكومة ووزير الخارجية أن يتم النظر إلى أمرهم بشكل جاد وتوفير سكن لهم ينقذهم من خطر الإصابة بالفيروس.

وأثار هذا الموضوع سخط العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.. كما وصف البعض تصرفات السفير أحمد الوحيشي والحكومة وتجاهلهم لهذه المصيبة أنها استهتار بأرواح الطلاب المبتعثين.

يذكر أن الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج يعانون بشكل كبير بسبب تأخر مستحقاتهم المالية لأكثر من شهرين.