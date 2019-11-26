تفعيل التعليم الإلكتروني بمدرسة أسماء للبنات في الحوطة

في إطار دمج التكنولوجيا في العملية التعليمة تم صباح اليوم الثلاثاء 2019/11/26م بمدرسة أسماء للتعليم الأساسي بعاصمة المحافظة الحوطة تنفيذ الحصة الدرسية إلكترونياً.



حيث نفذت معلمتا الرياضيات واللغة الإنجليزية درسيهما في الصف التاسع عبر جهاز العرض المرئي وسط إرتياح وسرعة إدراك من قبل تلميذات الصف.



وأوضح الأستاذ أمين يحيى الحالمي مدير إدارة التعليم الإلكتروني بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة أنه سيتم تنفيذ الحصص الدراسية إلكترونياً في بقية مدارس الحوطه وذلك لما له من إيجابيات في سرعة إدراك المعلومة من قبل المتعلم وعدم إهدار زمن الحصة.



من جانبه عبر الأستاذ عبدالله محمد شمل مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية عن ارتياحه لما شاهده من ارتياح وقبول من تلميذات الصف مما يوحي الأثر الإيجابي من تفعيل الحصة إلكترونياً.. مشيداً بالمعلمات اللاتي قدمن درسيهما اليوم.



كما اوضحت الاستاذة رضيه محمود كرد رئيس قسم التعليم الإلكتروني بإدارة التربية والتعليم الحوطه أنه وفقاً للخطة المرسومة وبإشراف إدارة التعليم الإلكتروني بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة سيتم تفعيل التعليم الإلكتروني في بقية مدارس الحوطة لتعم الفائدة على الطلاب والمعلمين.



حضر الفعالية الأستاذ عادل محفوظ باطاهر رئيس قسم الجودة والإعتماد والموجه الاستاذ علي بازوكا و الأستاذة بسيمة عامر مديرة المدرسة.