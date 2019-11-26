عدن تايم

تفقد سير العمل في هيئة النقل البري بعدن

عدن تايم عدن تايم منذ 14 دقيقة
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عدن تايم / خاص :

تفقد نائب وزير النقل ناصر أحمد شريف اليوم بعدن سير العمل في الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.

وناقش مع رئيس الهيئة علي محروق الأوضاع العامة للهيئة وما تواجهه من تحديات وإشكاليات وبحث معه الحلول الناجعة للصعوبات والمعوقات وآليات تطوير علاقة الهيئة مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع أداءها وتمكينها من تقديم الخدمة الملائمة والمساهمة في رفع نشاط الاقتصاد الوطني في المرحلة الصعبة الراهنة، كما استمع من رئيس الهيئة إلى خطط ومقترحات من المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأكد استعداد قيادة الوزارة لتذليل كافة الصعاب الماثلة أمام مهام الهيئة وفروعها مشددا على ضرورة رفع مستوى الأداء والاستفادة من الطاقات الشابة في الهيئة.

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عدن تايم

عدن تايم

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