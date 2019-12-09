تقارير: أرثر نجم برشلونة يعانى من مرض جنسى



كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن معاناة لاعب وسط فريق برشلونة، البرازيلى أرثر ميلو، من مرض السيلان، وهو الذى يتسبب فى إبعاده عن المشاركة مع الفريق فى المباريات.



وفقا لقناة ” LaSexta” الإسبانية، فإن أرثر نجم وسط فريق برشلونة، يعانى من مرض السيلان، وهو مرض جنسي، يستلزم العلاج منه باستخدام أدوية غير مصرح بها من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، لذلك يلجأ البارسا، لإبعاد اللاعب عن المباريات.



أضافت القناة الإسبانية، أن اللاعب لم يفصح عن تعرضه لهذا المرض، كما أن إدارة برشلونة لم تعلن أيضا عن إصابة اللاعب بمرض السيلان.



وكان برشلونة قد أعلن سبب غياب أرثر، عن مواجهة ريال مايوركا الأخيرة، بسبب معاناته من إصابة فى منطقة العانة، كما غاب أيضا اللاعب عن قائمة مواجهة إنتر ميلان الإيطالي غدا الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.



جدير بالذكر أن اللاعب البرازيلى انضم لصفوف الفريق الكتالونى، فى صيف 2018، قادما من فريق جريميو البرازيلى.



