أخبار نادي برشلونة

تقارير إسبانية تراهن على رحيل سواريز عن برشلونة الصيف المقبل

2 مايو، 2020
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لويس سواريز

كشفت تقارير صحفية، إمكانية رحيل الأوروجوايانى لويس سواريز عن نادى برشلونة الإسباني الصيف المقبل.

 

ويرتبط الأوروجوايانى لويس سواريز بعقد مع برشلونة ينتهى فى يونيو 2021.

 

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، فى تقرير لها، على إمكانية إنتقال لويس سواريز إلى الدوري الأمريكي هذا الصيف، وسط إهتمام عدة أندية هناك بضمه، على رأسها إنتر ميامى الأمريكي الذى يملكه الأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهام.

 

وسبق للأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي، وأن أبدى رغبته بالتوقيع مع المهاجم الأوروجوياني، بالإضافة إلى أن اللاعب نفسه اعترف بتفكيره في هذه الخطوة مستقبلاً.

 

أضافت، إن برشلونة لن يغلق الباب أمام الأندية الأمريكية الراغبة بضم لويس سواريز وسوف يستمع لجميع العروض، وإن وصل عرضاً مناسباً، لن يمانع فكرة بيعه في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

أوضحت، إن برشلونة لن يفكر مطلقاً فى الإستغناء عن لويس سواريز، لكن الأزمة الإقتصادية التى يمر بها النادى بسبب فيروس كورونا، وكبر سن اللاعب وبلوغه الـ 32 عاماً، سيدفعه للتفكير فى بيعه للتخلص من راتبه الضخم وتحقيق مكسب مالى مهم جراء رحيله.

 

ويدرك مسئولو برشلونة مدى أهمية سواريز وما قدمه للبلوجرانا السنوات الماضية، لكن في الوقت ذاته، يبلغ اللاعب 32 عاماً، وعانى من الإصابات في الموسم الأخير، وبالتالي ستكون فرصة ممتازة للاستفادة مالياً من رحيله، لدعم صفقات هامة قادمة مثل الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر.

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