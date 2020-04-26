أخبار نادي برشلونة

تقارير: إيفرتون يخطط لاستعارة كوتينيو وإنتر ميلان يراقبه

26 أبريل، 2020
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تقارير: إيفرتون يخطط لاستعارة كوتينيو وإنتر ميلان يراقبه

هاي كورة – أكدت التقارير الصحفية أن نادي إيفرتون الإنجليزي بدأ في اتخاذ خطوات جادة من أجل ضم فيليب كوتينيو لاعب نادي برشلونة الإسباني والمعار لنادي بايرن ميونيخ هذا الموسم.

وأشارت التقارير أن إيفرتون يدرس التقدم بعرض لاستعارة اللاعب من برشلونة لمدة عام واحد مع إلزامية الشراء بنهاية الإعارة.

كما أفادت التقارير أن نادي إنتر ميلان يراقب وضعية لاعبه السابق أيضاً حيث أبدى مسؤولي النيراتزوري اهتمامهم باستعادة خدمات النجم البرازيلي في الصيف.

وكان برشلونة قد تعاقد مع كوتينيو قادماً من ليفربول في صفقة قياسية بلغت 180 مليون يورو إلا أنه فشل في إثبات ذاته ليرحل عن صفوف الفريق معاراً لبايرن ميونيخ في الصيف الماضي.

وعلى الرغم من امتلاك النادي البافاري حق خيار شراء اللاعب نهائياً مقابل 120 مليون يورو إلا أن اللاعب لم يظهر بمستوى مميز بمباريات الفريق الأمر الذي أدى لتفكيرهم في عدم تفعيل بند الشراء عقب نهاية الإعارة.


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