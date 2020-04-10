تقارير – استقالة 6 من أعضاء مجلس إدارة برشلونة

ضغوط بارتوميو تؤدي إلى نتائج وتجبر أعضاء من الإدارة على الاستقالة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ 6 أعضاء من إدارة برشلونة ، قرروا تقديم استقالتهم لرئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو.

التقارير الصحفية أكدت أنّ أعضاء مجلس الإدارة بزعامة نائب الرئيس، إيملي روسود، أراد إجبار بارتوميو على تقديم استقالته مستغلًا هتاف جمهور “كامب نو” ضده.

وذكرت صحيفة “لا فانجارديان” الإسبانية، أن إميلي روسود وإنريكي تومباس وماريا تيشيدور وسيلفيو إلياس وجوسيب أمينوس وجوردي بلانكفورت قدموا استقالتهم إلى بارتوميو.

وبحسب البيان المقدم للرئيس الكتالوني، فإن الأعضاء أكدوا أنّ الاستقالة لا رجعة فيها وأنّ سبب اتخاذهم القرار هو فضيحة اتفاق بارتوميو مع أحد الشركات التي تدير حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد اللاعبين ومرشحين سابقين للرئاسة.

وأكد البيان أنّ الأعضاء حاولوا إنقاذ الموقف في أكثر من مناسبة وتعبوا كثيرًا خلال هذه الفترة ولكن دون فائدة ولذلك قرروا الاستقالة.

الأعضاء يحتلون مناصب: نائب الرئيس، أمين الصندوق، مدير اللجنة الاقتصادية، مدير التجارة، مدير مجلس السكرتارية ومدير الانضباط.

ويجد بارتوميو نفسه مضطرًا لتعيين مسؤول تنفيذي خلال أيام، إذ أنّ إدارة الفريق أصبحت مكونة من 13 شخصًا فقط وهو ضد اللائحة التي تنص على أنّ الحد الأدنى 14 عضوًا.

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روسود، المعين نائبًا منذ فترة قصيرة، سبق وخرج مهاجمًا بارتوميو ومؤكدًا أنّه تسبب في أزمات كبيرة داخل النادي.

وبعد استقالة الأعضاء الستة، فإن هناك 11 عضوًا من الإدارة الحالية لبرشلونة قدموا استقالتهم خلال فترة وجيزة.

جدير بالذكر أنّ عدد من أعضاء إدارة برشلونة حاول إجراء انتخابات مبكرة في الصيف الجاري بدلًا من موعدها الطبيعي في صيف 2021 ولكن أزمة وباء كورونا عطلت كل شيء.